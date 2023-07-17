أمن المنافذ يُواصل ضبط قضايا التهريب

شن قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية خلال 24 ساعة حملة أمنية مُكبرة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

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جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع تم ضبط قضية .

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية .

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1832) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط (29) قضية .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (193) حكما قضائيا متنوعا.

وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية تم ضبط (2) قضية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

تحرير 206 مُخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء جرى تحرير(206) مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.

وفي سياقٍ مُتصل، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (206) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وعلى جانب آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على المتهم بقتل سائق توك توك بطلق نارى بالرأس وترك جثته بجوار أرض زراعية نطاق مركز أبوكبير، وتم التحفظ على السلاح المستخدم فى الواقعة.

وتبين قيام" محمد أ " 32 سنة سائق توك توك مقيم نطاق مركز أبوكبير، بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية على ثمن دراجة نارية "توك توك" اشتراها المجني عليه منه.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى بوصول، "أشرف ع م" 30 سنة سائق توك توك مقيم بندر أبوكبير، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.