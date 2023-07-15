أمن المنافذ يُواصل جهوده

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر :ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (4) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2093) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (38) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (233) حكم قضائى متنوع.

فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات": ضبط (6) قضايا .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

إحالة مُتهم للمفتي بعد أن أنهى حياة الطفل زياد

وفي سياقٍ آخر، قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بإحالة أوراق المتهمين بقتل الطفل "زياد أشرف"، لسرقة هاتفه المحمول بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل،.

وكانت قد استمعت هئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة فى قضية مقتل الطفل "زياد أشرف"، والذى قتل على يد شخصين لسرقة هاتفه المحمول بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وسردت النيابة خلال المرافعة تفاصيل الواقعة، واعترافات المتهمين، واستعرضت مقاطع مصورة تم الحصول عليها من موقع ارتكاب الجريمة، مؤكدة أن المتهمين استغلال معرفة المجنى عليه بالمتهمين، وارتكبا جريمتهما، وسرقت هاتفه المحمول، وقتلاه دون رحمة، ولم يرحمها توسلاته لهما واستعطاف المجنى عليه لهما لعدم قتله، إلا أن شيطانهما سول لهما قتل المجنى عليه، ودفنه دون ادنى رحمة منهما.