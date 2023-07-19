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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خطر أوروبي يهدد انتقال أمرابط للأهلي السعودي

سفيان أمرابط لاعب
سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا

 باتت صفقة سفيان أمرابط لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي مهددة بالفشل وعدم انتقال اللاعب لنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وذلك بسبب وجود أطراف أخرى عدة ترغب في الحصول على خدمات اللاعب.

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 المؤشر يبعد وجهة سفيان أمرابط عن الدوري السعودي:

 انتقال أمرابط للنادي الأهلي أصبح بعيدًا الآن بسبب موقف الفيولا من رحيل اللاعب وبسبب المقابل المادي المطلوب مقابل التفريط في خدمات أحد أفضل لاعبي وسط الملعب في العالم حاليًا.

 تتمسك إدارة فيورنتينا بالحصولعلى مبلغ 30 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل أمرابط، وهو مبلغ كبير على إدارة الأهلي لكن رغبة اللاعب في البقاء بالدوريات الأوروبية قد تغير وجهته للدوري الإنجليزي أو الإسباني.

 تهتم أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني بالحصول على خدمات سفيان أمرابط، لكن ينتظر الطرفين تخفيض المقابل المادي من الفيولا لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع النجم المغربي.

 يتبقى للنجم المغربي صاحب الـ26 عامًا مع نادي فيورنتينا الإيطالي موسم وحيد، وينتهي عقد أمرابط في 30 يونيو عام 2024، ولعب من قبل لأندية كلوب بروج البلجيكي وفينورد الهولندي.

 

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