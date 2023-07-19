ثنائي أوروبي ينافس النصر على ضم نجم الدوري الفرنسي

دخل نادي أستون فيلا في سباق مع نادي النصر لضم أحد نجوم الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، ويسعى الفيلانز لدعم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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أستون فيلا ينافس النصر على ضم موسي ديابي

يرغب نادي النصر في التوقيع مع اللاعب موسي ديابي لاعب باير ليفر كوزن الألماني، ووضع عينه على اللاعب ليكون ثالث صفقات الفريق بعد التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا.

قدم نادي النصر عرض رسمي لضم اللاعب الفرنسي موسي ديابي وقدم عرض مقابل 35 مليون يورو، للتعاقد مع صاحب الـ 24 عاما.

يوافق باير ليفركوزن على انتقال اللاعب لنادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، لكن حتى الآن لم يحسم اللاعب موقفه من الانتقال للعالمي.

نابولي يدخل سباق ضم موسي ديابي

ودخل نادي نابولي الإيطالي صراع التعاقد مع موسي ديابي ليضمه لهجوم البارتنوبي بجوا أوسيمين وكفاراتسخيليا في الموسم المقبل.

ينتهي عقد موسي ديابي في 30 من شهر يونيو لعام 2025، ويتبقى له موسمين مع فريق باير ليفركوزن

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