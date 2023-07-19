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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

موجة حارة
موجة حارة

 كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، موضحة موقف المحافظات من الموجة الحارة.

 ولفتت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الموجة الحارة بدأت الخميس الماضي، ومستمرة حتى الأحد المقبل، بدرجات مئوية وصلت 38 درجة في الظل مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، لتصل المحسوسة لـ41 في القاهرة الكبرى، وتصل لـ44 و45 في الصعيد.

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الأرصاد تعلن استمرار الموجة الحارة حتى الأسبوع المقبل (فيديو)

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الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)

 رطوبة مرتفعة:

 ونوهت إلى أن الأيام المقبلة سيبلغ متوسط درجات الحرارة من 36 لـ37 عظمى المناطق الساحلية، والمحسوسة تصل لـ40 مئوية.

 وعلقت منار غانم: “هدوء سرعة الرياح يشعرنا بعدم تحسن الطقس حتى في فترة الليل، بانخفاض درجة أو 2، لكن ستبقى الرطوبة في الارتفاع، وتكون ساعات ذروة ارتفاع الحرارة من الساعة 12 لـ4 عصرًا”.

 

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