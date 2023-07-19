الأرصاد تعلن استمرار الموجة الحارة حتى الأسبوع المقبل (فيديو)

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية، بسبب تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض، الذي يحمل كتلا هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط.

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طبقات الجو العليا تتأثر بامتداد مرتفع جوي:

أضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على شاشة "القناة الأولى" أن طبقات الجو العليا تتأثر بامتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير؛ مما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

أوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة الارتفاع بدرجات الحرارة بدأت يوم الخميس الماضي ومستمرة على مدار هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الاستمرار في ارتفاعات درجات الحرارة لفترات طويلة أمر غير طبيعي وغير معتاد.

أجواء فترة النهار أجواء شديدة الحرارة رطبة:

أشارت إلى أن أجواء فترة النهار هي أجواء شديدة الحرارة رطبة معظم أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة العظمى على اليوم متوقع أن تكون 38 درجة مئوية وهي درجة الحرارة المقاسة في الظل، ولكن درجات الحرارة المحسوسة التي نشعر بها نتيجة لارتفاع نسب الرطوبة ستكون لـ40 درجة مئوية و41 درجة مئوية، ومع التعرض المباشر لأشعة الشمس نشعر بقيم حرارة أعلى من ذلك، وخلال فترات الليل، خصوصًا مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضٌ بدرجات الحرارة.

ذكرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد هدوءًا نسبيًّا للرياح معظم المناطق، وهدوء سرعات الرياح يجعلنا نشعر بالرطوبة خلال فترات الليل، وفترات الليل نشعر بالاختناق ودرجات الحرارة، بسبب الرطوبة فترات الليل، مما يشعرنا بارتفاع الحرارة فترات الليل، ولكن الطقس يكون معتدلًا نوعًا ما فترات الصباح في معظم محافظات الجمهورية، ومتوقع تكون للشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة للمسطحات المائية.