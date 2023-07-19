حضري اسكالوب السمك على خطى المطاعم

اسكالوب السمك من الأكلات الشهيه التي يمكنك صنعها لأفراد أسرتك، حيث تتميز بمذقها اللذيذ، بالإضافة لفوائده العديدة للجسم والشعر والبشرة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره مثل المطاعم.

طريقة عمل اسكالوب السمك

المقادير

- سمك الفيليه : نصف كيلو (مقطع شرائح طولية متوسطة)

- دقيق : كوب

- النشاء : نصف كوب

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة (حلوة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- ماء الشعير : عبوة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الزيت : غزير (للقلي)

طريقة التحضير

اخلطي نصف كوب من الدقيق، والنشا، والملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والكركم، في وعاء عميق.

أضيفي ماء الشعير الخالي من الكحول، واخلطي المزيج حتى يتجانس ثم اتركيه لمدة 10 دقائق.

اخلطي النصف المتبقي من الدقيق مع البيكنج باودر.

غطي السمك بخليط الدقيق والبيكنج باودر ثم بخليط النشا والدقيق والبهارات وشراب الشعير.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار عالية.

اقلي السمك حتى يتحمر وينضج.

قدميه ساخناً إلى جانب البطاطس المقلية.