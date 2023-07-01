يحسن من صحة الشعر والجسم| طريقة عمل سمك السلمون في القلاية الهوائية

سمك السلمون من الأكلات الصحية، والتي تحتوي على نسبة عاليه من الأوميجا 3 التي تحسن صحة الجسم بالكامل، وفيما يلي نقدم لك طريقة صحية لتحضير بالسلمون.



طريقة عمل سمك السلامون في القلاية الهوائية

المقادير

- السلمون : 4 شرائح

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الليمون : 1 حبة (شرائح)

طريقة التحضير

سخني المقلاة الهوائية إلى درجة حرارة 200 مئوية.

افركي شرائح السلمون بزيت الزيتون وتبليه ببودرة الثوم، والبابريكا، والملح، والفلفل الأسود.

ضعي السلمون في المقلاة واشويه 8 دقائق مع ملاحظة أن الوقت قد يختلف بحسب نوعية المقالي الهوائية.

تحققي من نضج السلمون باستخدام شوكة.

ضعي شرائح سمك السلمون في طبق التقديم، وزينيه بشرائح الليمون ثم قدميه.