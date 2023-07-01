يحسن من صحة الشعر والجسم| طريقة عمل سمك السلمون في القلاية الهوائية
سمك السلمون من الأكلات الصحية، والتي تحتوي على نسبة عاليه من الأوميجا 3 التي تحسن صحة الجسم بالكامل، وفيما يلي نقدم لك طريقة صحية لتحضير بالسلمون.
طريقة عمل سمك السلامون في القلاية الهوائية
المقادير
- السلمون : 4 شرائح
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة
- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : رشّة
- فلفل أسود : رشّة
- الليمون : 1 حبة (شرائح)
طريقة التحضير
سخني المقلاة الهوائية إلى درجة حرارة 200 مئوية.
افركي شرائح السلمون بزيت الزيتون وتبليه ببودرة الثوم، والبابريكا، والملح، والفلفل الأسود.
ضعي السلمون في المقلاة واشويه 8 دقائق مع ملاحظة أن الوقت قد يختلف بحسب نوعية المقالي الهوائية.
تحققي من نضج السلمون باستخدام شوكة.
ضعي شرائح سمك السلمون في طبق التقديم، وزينيه بشرائح الليمون ثم قدميه.