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السبت 01 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

يحسن من صحة الشعر والجسم| طريقة عمل سمك السلمون في القلاية الهوائية

سمك
سمك

سمك السلمون من الأكلات الصحية، والتي تحتوي على نسبة عاليه من الأوميجا 3 التي تحسن صحة الجسم بالكامل، وفيما يلي نقدم لك طريقة صحية لتحضير بالسلمون.
 

طريقة عمل سمك السلامون في القلاية الهوائية

المقادير

- السلمون : 4 شرائح

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الليمون : 1 حبة (شرائح)

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طريقة التحضير

سخني المقلاة الهوائية إلى درجة حرارة 200 مئوية.

افركي شرائح السلمون بزيت الزيتون وتبليه ببودرة الثوم، والبابريكا، والملح، والفلفل الأسود.

ضعي السلمون في المقلاة واشويه 8 دقائق مع ملاحظة أن الوقت قد يختلف بحسب نوعية المقالي الهوائية.

 

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طريقة عمل سمك السلمون المشوي بزيت الزيتون| غني بالأوميجا 3

تحققي من نضج السلمون باستخدام شوكة.

ضعي شرائح سمك السلمون في طبق التقديم، وزينيه بشرائح الليمون ثم قدميه.

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