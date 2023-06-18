طريقة عمل سمك السلمون المشوي بزيت الزيتون| غني بالأوميجا 3

يُعرف سمك السلمون بفوائده المذهلة؛ لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة، والتي يحتاجها جسمك لرفع المناعة والوقاية من العديد من الأمراض، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سمك السلمون المشوي بالليمون وزيت الزيتون، لتناوله في الدايت، للإستفادة بعناصرة الغذائية دون الزيادة في الوزن.

سمك سلمون

طريقة عمل سمك سلمون مشوي بزيت الزيتون والليمون

المقادير

- السلمون : 2 قطعة

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- ريحان ناشف : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اخلطي الثوم، والريحان، وزيت الزيتون، والفلفل، والملح، وعصير الليمون، والبقدونس، في وعاء.

ضعي قطع السلمون في طبق، وغطيه بتتبيلة الثوم، وأدخليه للثلاجة لمدة ساعة.

حمّي الفرن على حرارة 190 درجة مئوية.

ضعي السلمون مع التتبيلة في ورق القصدير وغطيه جيداً، ثم ضعيه في صينية الفرن.

اشوي السلمون لمدة 45 دقيقة حتى يطرى وينضج.

قدميه ساخناً إلى جانب الخضار السوتيه.

العناصر الغذائية الموجودة في سمك السلمون

غني بفيتامينات B

سمك السالمون مصدر ممتاز لفيتامينات ب، مثل فيتامين ب 12، والنياسين، فيتامين ب 6، الريبوفلافين، حمض البانتوثنيك، والثيامين، وحمض الفوليك.

تشارك هذه الفيتامينات في العديد من العمليات المهمة في جسمك، بما في ذلك تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة، وإنشاء وإصلاح الحمض النووي، وتقليل الالتهابات المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى المرض.

أظهرت الدراسات أن جميع فيتامينات ب تعمل معًا للحفاظ على الأداء الأمثل للدماغ والجهاز العصبي، لسوء الحظ، حتى الأشخاص في البلدان المتقدمة قد يعانون من نقص في واحد أو أكثر من هذه الفيتامينات.

يحتوي على البوتاسيوم

يحتوي سمك السلمون على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد في التحكم في ضغط الدم، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية

السالمون هو أحد أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) .

يحتوي 100 جرام من السالمون على 2.3 جرام من أحماض أوميجا 3 الدهنية، على عكس معظم الدهون الأخرى، تعتبر دهون أوميجا 3 "أساسية"، مما يعني أنه يجب عليك الحصول عليها من نظامك الغذائي لأن جسمك لا يستطيع تكوينها، بشكل عام، توصي معظم المنظمات الصحية أن يحصل البالغون الأصحاء على ما لا يقل عن 250-1000 مجم من سمك السالمون.

يعود الفضل إلى المركبات الموجودة في سمك السالمون والتي على العديد من الفوائد الصحية، مثل تقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وتحسين وظيفة الخلايا التي تبطن الشرايين.

يقلل من اضطراب فرط الحركة لدى الأطفال

تبين أن الأطفال الذين يتناولون بانتظام سمك السلمون تقل لديهم أعراض اضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه ويُعزز أدائهم الأكاديمي.