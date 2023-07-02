طريقة عمل بطاطس الاكورديون المقرمش بخطوات بسيطة

تعد بطاطس الاكورديون من أشهي الوصفات التي يمكن صنعها لأطفالك، وهي من الأكلات الجديدة وصفة البطاطس المبتكرة بالتتبيلة اللذيذة، لذلك نقدم لكم بطاطس الاكورديون كطبق مع الكريمة الحامضة أو الجبن الكريمي.

بطاطس الاكورديون

مقادير بطاطس الاكورديون

- البطاطس : 6 حبات

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : نصف كوب

- الزعتر : رشّة

بطاطس الاكورديون



طريقة التحضير



اغسلي حبات البطاطس جيداً، ثم بواسطة سكين قطعيها بالعرض إلى قطع متباعدة حوالي 5 مل وانتبهي لا تصلي إلى النهاية كي لا تنفصل القطع عن بعضها فيجب أن تبقى متصلة من الأسفل مع بعضها.

حضري صينية فرن مغلفة بورق زبدة.

صُفي البطاطس في الصينية، ثم ادهنيها بكمية من زيت الزيتون مع محاولة إدخال الزيت بين الفتحات.

اخلطي الملح، والفلفل الأسود، والكركم، والبابريكا، والزعتر في وعاء.

رشي مزيج التوابل فوق البطاطس وبيديكِ حاولي إدخال التتبيلة بين الفتحات.

رشي كمية زيت الزيتون المتبقية فوق البطاطس بعناية.

أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية واتركيها لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج البطاطس، وقدميها ساخنة.