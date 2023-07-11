تضم البطاطس العديد من الفوائد الهامة لصحة الجسم لذا تفضلها الأمهات لتحضر لأبنائها العديد من الوجبات الشهية.

تحتوي البطاطس على فوائد عديدة أبرزها إنها غنيّة بالنشويات المركّبة المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، كما إنها غنية بالألياف المفيدة لصحّة الجهاز الهضمي وقد تساعد في الحماية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب، إن حبة بطاطس متوسطة الحجم مع قشرتها تحتوي على 3 غرام من الألياف، أي أنها تغطي 12% من الكمية المطلوبة يومياً من الألياف.

واليوم نقدم لكِ وصفة جديدة ومختلفة في تحضير بطاطس بالبشاميل بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- مقادير البشاميل :

الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

طحين : 3 ملاعق كبيرة

حليب : 3 اكواب (سائل)

- البطاطس : كيلو (مسلوقة)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الكمون : رشّة

- الثوم : ملعقة صغيرة (مفروم)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مقطع)

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- بازيلاء وجزر : كوب ونصف (مسلوقة)

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- بقسماط : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

قشري البطاطس واهرسيها جيداً وضعيها في وعاء.

أضيفي الثوم، والملح، والفلفل، والكمون فوق البطاطس، وحركي جيداً حتى تتداخل المكونات.

سخني الزيت في مقلاة على النار، وأضيفي البصل والفلفل الأخضر، وقلبي لعدة دقائق، ثم أضيفي البازيلاء والجزر وقلبي المكونات لمدة 3 دقائق.

لتحضير البشاميل: ذوبي الزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي الطحين وحركي قليلاً حتى تمتص الزبدة الطحين، ثم أضيفي الحليب مع الاستمرار بالتحريك حتى يصبح قوام البشاميل سميكاً .

ضعي البقسماط في طبق بايركس، ثم وزعي البطاطس وساوي سطحها، ثم أضيفي الخضار وبرش الجبن، ثم وزعي البشاميل .

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الطبق إلى الفرن حتى النضج وشغلي الشواية حتى تصبح ذهبية اللون من الأعلى، ثم قدميها.