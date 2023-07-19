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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة محل مشغولات ذهبية في أكتوبر

المتهمين بالسرقة
المتهمين بالسرقة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، فى القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من محل أميرة الدهب في أكتوبر.

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وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن توثيق لقيام ثلاث سيدات بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل للمصوغات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص أمكن ضبط مرتكبي الواقعة (3 سيدات "لهن معلومات جنائية، وإحداهن مطلوب التنفيذ عليها في 9 أحكام قضائية" - وشخصين) وبحوزتهم (مبلغ مالي – عدد من المشغولات الذهبية "حصيلة سرقة المحل "). 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقات محلات المصوغات بأسلوب "المغافلة"، وقيامهم بالهرب باستخدام سيارة "قيادة وملك الشخصين المذكورين"، وتم بإرشادهم ضبط السيارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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