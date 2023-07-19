البحيرة تنظم دورة تدريبية لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة

قامت مديرية الزراعة بالبحيرة، بالتعاون مع برنامج مياه دلتا النيل ( Giz)، بتنظيم دورة تدريبية لفريق العمل الخاص بوحدة الـ ( gis ) بالمديرية ومسئولى الـ(gis)، بالمراكز المستهدفة لنشاط تحديد الطلب على المياه، وذلك للوصول للهدف من إعداد الخرائط الخاصة بالتركيب المحصولى للزمام المنزرع الفعلى لمراكز ( كوم حمادة ـ دمنهور ـ ايتاى البارود ـ شبراخيت ـ الرحمانية )، وذلك فى ظل الاحتياج الشديد لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بالدولة.

وتم التدريب على استخدام جهاز الـgps وجوجل إيرث ورسم الخرائط، وهذا وقد أكد المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى جميع مجالات قطاع الزراعة بالبحيرة، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة للتحول الرقمى واستخراج خرائط محدثة للزمام الفعلى المنزرع تستخدم فى تحديد الاحتياجات المائية للتركيب المحصولى سواء للموسم الشتوى أو الموسم الصيفى، وهو الهدف الرئيسى من النشاط مما يسهم فى استخراج بيانات دقيقة تساعد متخذى القرار، مبنية على أسس دقيقة بالنسبة لقطاع الزراعة والرى مما يسهل معه تحديد الطلب على المياه.

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية الزراعة بالبحيرة، ستقوم بتوفير أنواع الدعم من أجل نجاح هذا المشروع الحيوى، الذى يؤدى إلى تحسين مجالات الزراعة، من خلا توفير البيانات الخاصة كافة بالتعدى على الأرض الزراعية، والثروة الحيوانية، والترع الرئيسية والفرعية المغذية للزمام كذلك المصارف، إذ إننا نسعى جميعًا إلى ذلك، وهذا هو الهدف الأسمى بالنسبة لنا جميعًا، خصوصًا أن البرنامج يهدف إلى تحسين إطار العمل للاستخدام الفعال للمياه والحد من فقدها فى عمليات الزراعة المروية.

وقامت المهندسة سحر سعد الشيخ باستعراض ما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى من المشروع، من رسم وتحديث الخرائط الخاصة بالزمام الفعلى المنزرع للجمعيات الزراعية واستخراج خرائط محدثة لمعظم الجمعيات وتسليم تلك الخرائط لمراكز ( المحمودية ـ كفر الدوار ـ أبو حمص )، ونستهدف استكمال العمل على مراكز ( الرحمانية ـ دمنهور ـ شبراخيت ـ كوم حمادة ـ ايتاى البارود ) وطباعة تلك المراكز ورسم وتحديث الترع الرئيسية والفرعية المغذية للزمام وكذا المصارف الخاصة بها، للوصول للهدف من المشروع وهو تحديد الطلب على المياه وعمل تركيب محصولى دقيقللزمام بالتنسيق مع الرى لتحديد المقننات المائية المطلوبة.