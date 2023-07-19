شريف مدكور يفزع متابعيه بعثوره على طائر غريب في حديقته

أثار الإعلامي شريف مدكور حالة من الفزع والرعب بين متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر صورة لطائر غريب عثر عليه بالصدفة في حديقة منزله.

إنستجرام شريف مدكور

شريف مدكور يكتشف كائن "غريب" في منزله

وكتب شريف مدكور على منشوره: " أنا لقيت ده ميت في الجنينة "، رجّح البعض أنه خفاش يعيش أسفل أوراق الأشجار الكثيفة والمرتفعة، وعلق بعض متابعيه أنه عمل ولكن فشل، فقال أحد المتابعين: " ده حد كان بيحاول يعملك عمل بس عشان قلبك الطيب مات العمل ".

ولأن ظهر الطائر بجسد غير مكتمل فرجح البعض أن هناك طائر جارح قام بصيد هذا الخفاش وتناول أجزاء منه وترك الجزء الآخر في الحديقة الخاصة بمنزله.

شريف مدكور يتعرض لوعكه صحية بعد عودته من الحج

وأعلن الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في بداية الشهر الجاري، عن تعرضه لوعكة صحية شديدة بعد عودته من المملكة العربية السعودية وتأديته مناسك الحج هذا العام.

شريف مدكور

وكتب شريف مدكور قائلا: "بقالي يومين حرارتي ما بين 37 ونصف و38 ونصف، ومش قادر أتحرك الحمد لله".

شروط شريف مدكور لإستضافة المحجبات في برنامجه

يشترط الإعلامي المصري شريف مدكور على ضيفاته المحجبات ارتداء ملابس فضفاضة "لا تصف ولا تشف"، بعيدة عن الألوان الصارخة، واعتماد مكياج "بسيط جداً جداً" للسماح لهن بالظهور في برنامجه "شارع شريف".

صرّح شريف بذلك في فيديو عبر حسابه في فيسبوك مسبقًا، موضحًا أنه يفعل هذا لأنه "يعكس صورة مصر والمصريين"، ما خلّف اتهامات عديدة له بفرض الوصاية على النساء وعدم المهنية وحتى النفاق بتصدير صورة غير واقعية لمجتمعه.

وقال مدكور في الفيديو: "أنا عندي في البرنامج عامل ‘دريس كود‘... يعني أي واحدة محجبة هتخش عندي تطلع تصور لازم تكون لابسة ما ‘لا يصف ولا يشف‘ لأن أنا بعرض برنامج وشاشة وبوري (أُظهِر) صورة لمصر والمصريين".

وأضاف: "ابتديت ألاحظ، ودا بلاحظه في الشارع من زمان، أن فيه ناس ضيوف محجبات، لابسين طرحة أو تربون مغطيين راسهم ولابسين بودي (تي شيرت يأخذ شكل الجسم) وهم ممتلئات شوية وكل جسمهم متفصّل… وبنطلون ضيق جداً، وجزمة بكعب أد كدا (يقصد مرتفع) وفول ميك آب (مكياج كامل) ورموش أد كدا (طويلة)".

واستطرد: "أنا بالنسبة لي، طبعاً كل واحد حر في لبسه وأنا عمري ما هتدخل في حد، بس أنا بالنسبة لي دا مش هيطلع على الشاشة".