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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الإعلام السعودى يتفقد المركز الإعلامى لقمة الخليج مع دول آسيا الوسطى

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد وزير الإعلام السعودى سلمان الدوسرى يرافقة الدكتور خالد الغامدى وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الدولية اليوم المركز الإعلامى لقمة دول الخليج مع دول آسيا الوسطى. أشاد الوزير بالإمكانات التى يوفرها المركز للإعلاميين الدوليين من مختلف أنحاء العالم الذين يقومون بتغطية أعمال القمة.

قدم الدكتور خالد الغامدى خلال الجولة  شرحا للخدمات التى يقدمها المركز خاصة فيما يخص إمكانات البث المباشر.

كانت القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى الخمسة قد بدأت منذ قليل وسط توقعات بتأسيس شراكة إستراتيجية جديدة خاصة فى ظل إمتلاك دول آسيا الوسطى لثروات تعدينية حيث تمتلك أكثر من ثلث الإحتياطى العالمي فى مجال الغاز .

تأتى القمة فى إطار التكتلات الجديدة التى يشهدها العالم خاصة فى المجال الإقتصادى والتى تهدف إلى دعم التعاون واستغلال الثروات.

الجريدة الورقية