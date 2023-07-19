وزير الإعلام السعودى يتفقد المركز الإعلامى لقمة الخليج مع دول آسيا الوسطى

تفقد وزير الإعلام السعودى سلمان الدوسرى يرافقة الدكتور خالد الغامدى وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الدولية اليوم المركز الإعلامى لقمة دول الخليج مع دول آسيا الوسطى. أشاد الوزير بالإمكانات التى يوفرها المركز للإعلاميين الدوليين من مختلف أنحاء العالم الذين يقومون بتغطية أعمال القمة.

قدم الدكتور خالد الغامدى خلال الجولة شرحا للخدمات التى يقدمها المركز خاصة فيما يخص إمكانات البث المباشر.

كانت القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى الخمسة قد بدأت منذ قليل وسط توقعات بتأسيس شراكة إستراتيجية جديدة خاصة فى ظل إمتلاك دول آسيا الوسطى لثروات تعدينية حيث تمتلك أكثر من ثلث الإحتياطى العالمي فى مجال الغاز .

تأتى القمة فى إطار التكتلات الجديدة التى يشهدها العالم خاصة فى المجال الإقتصادى والتى تهدف إلى دعم التعاون واستغلال الثروات.