تسريع وتيرة العمل بمشروع مجمع مواقف السيارات ببني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بمشروع مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، وذلك بحضور المهندس طارق الجزار رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، والمهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهاني الجويلي رئيس المدينة شيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندس طارق حسن مدير المواقف، والمهندس شافعى ممدوح مدير المشروع وبعض التنفيذيين المختصين، وأعضاء المكتب الفني والوحدة المحلية.

وتجول المحافظ داخل مكونات المشروع، الذي يتم إنشاؤه على أكثر من 22 ألف م، ويتكون من موقفين،"موقف المحافظات يشمل ساحة انتظار بمساحة 13 ألف م2 وطاقة استيعابية 445 سيارة ، و2 منطقة خدمي إداري على مساحة 2600 متر تضم مسجد رجال وآخر للسيدات، نقطة أمنية، مكتب بريد،عيادة غرفة صراف آلي ATM محلات تجارية بعدد 17 محل و14كشك تحصيل ونفق مشاة أسفل مطلع المحور بالإضافة إلى موقف للمراكز ،يتكون من ساحة انتظار على مساحة 5500م2 تستوعب 150 سيارة، ومجمع خدمي وإداري على مساحة 2600 متر تشتمل على 7 محلات تجارية و2 كشك تحصيل وخدمات وحمامات

وناقش المحافظ، بشكل تفصيلي الموقف التنفيذي لكل موقف على حدة وتضمنت الإشارة إلى الانتهاء بالنسبة لموقف المراكز من الأعمال الترابية والبلاطات الخرسانية بساحة انتظار السيارات أسفل الكوبري،وكذا الانتهاء من الأعمال الخرسانية الخاصة بالمباني الإدارية والخدمية، وجار أعمال المباني والتشطيبات الخارجية وفيما يتعلق بموقف المحافظات فقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الترابية والخرسانات الخاصة بالمبانى الإدارية والخدمية وتنفيذ البلاطات الخرسانية أسفل الكوبري وسيتم استكمال بلاطات الساحة الخارجية فور الانتهاء من أساسات المظلات، والانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء الخزان الأرضى وجار أعمال العزل والاختبار،حيث وصلت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 65%

وجه المحافظ، بتكثيف العمل وبذل قصاري الجهد لتسريع وتير العمل بالمشروع ، وذلك بالتوازي مع كافة أعمال ومكونات المشروع ،خاصة فيما يتعلق بأعمال نفق المشاة أسفل مطلع المحور لتسهيل الحركة بين الموقفين موضحا أن المشروع يأتي ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المرور والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية، والتي تتكامل مع خطة استثمار وتنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموي، والذي يسهم في الدفع بجهود التنمية التي تنفذها الدولة

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