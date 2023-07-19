أسعار الذهب تنخفض 20 جنيهاً فى منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء 19 يوليو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، انخفاضاً بنحو 20 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2150 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب فى مصر:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2150 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعرعيار "24" مستوى 2468 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "22" مستوى 2263 جنيهًا.

سجل متوسط سعرعيار "18" نحو 1851 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعرعيار "14" سعر 1440 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "12" مستوى 1234 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستوى 926 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 17280 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1978 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب ينخفض بفعل ارتفاع الدولار

أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية متأثرا بارتفاع طفيف للدولار بالرغم من توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأميركية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1976.05 دولار للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار أمس الثلاثاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1980 دولارا، بحسب الاسواق العربية.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا بعدما سجل أدنى مستوياته في أكثر من عام أمس الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى سعرا للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وسجلت مبيعات التجزئة الأميركية زيادة أقل من المتوقع الشهر الماضي إذ ارتفعت 0.2% بالمقارنة مع توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاعها 0.5% .

وبحسب 106 خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم فإن رفع الفائدة المتوقع يوم 26 يوليو إلى نطاق 5.25%-5.50% قد يكون آخر مرة يرفع فيها المركزي الأميركي الفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.

ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 25.06 دولار وتراجع البلاتين بنفس النسبة إلى 982.22 دولار للأونصة.

وخسر البلاديوم حوالي 1% مسجلا 1306.97 دولار بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ 26 يونيو/حزيران عند 1325 دولارا أمس الثلاثاء.