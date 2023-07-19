حفل إنشاد ديني لفريق نور الرحمن بمناسبة العام الهجري الجديد

أقام فريق نور الرحمن للإنشاد الديني برئاسة سارة سامي، العديد من حفلات الإنشاد الديني بمختلف الأماكن بمناسبة العام الهجري الجديد.

الإنشاد الديني فن متوارث منذ مئات السنين

وبدأ العام الهجري الجديد، حيث انتشر جو من البهجة والفرح والتهنئات بمناسبة العام الجديد، ويحتفل الجميع بطريقتهم الخاصة، معبرين عن فرحتهم باستقبال السنة الهجرية الجديدة، ومن أبرز هذه الطرق حفلات الإنشاد الديني في حب رسول الله «صلى الله عليه وسلم».

وعلى الرغم من أنّ الإنشاد الديني فن متوارث منذ مئات السنين، إلا أنه في الوقت الحالي طرأت عليه تغيرات كثيرة ليواكب العصر الحديث ويجمع بين الماضي والحاضر.

