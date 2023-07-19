الشباب والرياضة بالدقهلية تكرم أبطال الجمهورية في الخماسي الحديث

كرمت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أبطال الجمهورية فريق "الخماسي الحديث" بمركز شباب شرنقاس التابع لإدارة شباب طلخا، اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية.

جاء ذلك بحضور اشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، و عصام جوده مدير عام إدارة شباب طلخا، و شريف سلامه بالإدارة الهندسية، والكابتن محمد حمدي عبد الهادي سكرتير عام منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث، والكابتن ناصر السواح رئيس مجلس إدارة مركز شباب شرنقاش، و المهدي الخولاني المدير التنفيذي بالمركز، والكابتن نادر سعد احمد المدير الفني بمركز شباب شرنقاش.



كما كرمت الدكتورة منى عثمان أبطال الجمهورية فريق الخماسي الحديث بمركز شباب شرنقاش، ومنحتهم مكافأة مالية، تقديراً لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الخماسي الحديث، وهم: اللاعب مروان محمد شعبان أول الجمهورية، واللاعب محمد صبري حسين ثالث الجمهورية، بالإضافة إلى تكريم اللاعب مازن محمد السيد، واللاعبة إيلا أحمد محمد، واللاعبة جودي محمد حامد ، واللاعب مهند أكرم عبد الحميد، واللاعب جاسر رامي سعد، واللاعب محمد السيد محمود، واللاعبة بسمله محمد حمدي، واللاعبة هنا محمد عبد العظيم محمد.



وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اثناء تكريم أبطال الجمهورية فريق الخماسي الحديث بمركز شباب شرنقاش، على دعمها المتواصل لكل الأبطال الرياضيين في جميع الألعاب على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الدقهلية، للنهوض بمنظومة الشباب والرياضة وتحقيق الإنجازات الرياضية فى البطولات على المستوى المحلي والدولي، كما حثتهم على مواصلة العمل والجهد لتحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات.



وفى نهاية اللقاء قدم ناصر السواح رئيس مجلس إدارة مركز شباب شرنقاش درع بإسم مركز شباب شرنقاش للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة تقديراً وعرفانا بالجهود المبذولة من قبل الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة لدعم الرياضة والرياضيين بالدقهلية.