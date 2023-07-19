إمام عاشور .. جماهير الأهلى تغني: "يا غريمي اوعى تنام خدنا الدوري وخدنا إمام"

أعربت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادتها بالتعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى السابق، فى صفقة من العيار الثقيل التي حسمها مسئولي التعاقدات بالقلعة الحمراء.

جماهير الأهلي: "ضربة قاضية لغريمه التقليدي"

وصفت جماهير المارد الأحمر صفقة إمام عاشور بالضربة القاضية بالنسبة لغريمه التقليدي نادى الزمالك، نظرًا لأنه من الأعمدة الأساسية لقوام الأبيض خلال الفترة الماضية، بالإضافة لامتلاكه الكثير من المهارات والإمكانيات التى تؤهله إلى صناعة الفارق مع أى فريق.

أعلن النادي الأهلي عن إتمام صفقة إمام عاشور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا يتضمن وجود اللاعب داخل ملعب مختار التتش لتقديم الصفقة رسميًا.

على الجانب الآخر، أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انتقال لاعبه إمام عاشور إلى الأهلي بصفة رسمية على سبيل البيع النهائي.

نشر النادي الدنماركي صورة للاعبه إمام عاشور معلقًا عليها، حسم انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي.

يمتد تعاقد إمام عاشور مع الأهلي لـ5 سنوات، فيما تم اتفاق المارد الأحمر مع ميتلاند مقابل 3 ملايين دولار، ومن المقرر أن يدفع الأهلي لـ ميتيلاند الدنماركي مبلغ 2 مليون دولار قسط أول، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي مليون دولار في القسط الثانى.