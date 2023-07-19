محمد صديق: إمام عاشور مكسب كبير لـ الأهلي

أكد محمد صديق نجم الأهلي والزمالك السابق، أن إمام عاشور مكسب كبير للفريق الأحمر، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، مشيرًا إلى أنه عليه إغلاق (أذنيه) عن أي انتقادات، خصوصًا أن الأهلي فريق كبير وهناك ضغوط جماهيرية وإعلامية كبيرة.

وقال محمد صديق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة ETC: "الأهلي نادي منضبط ويسير وفق لنظام، وعلى إمام عاشور أن يتقبل ذلك، وأن يدفع ضريبة تمثيل فريق كبير بحجم الأهلي".

وأضاف محمد صديق: "عندما انتقلت مع طارق السعيد للأهلي، لم يكن هناك سوشيال ميديا أو مواقع الكترونية وبرامج كثيرة بهذا الشكل، اللاعبين لديهم الآن صفحات على السوشيال وبعضهم يتأثر بما يقال من الجماهير، وعندما لعبت للأهلي كنت أرغب في النجاح واللعب بشكل أساسي وتمثيل صفوف منتخب مصر، لكن الآن الوضع مختلف وربنا يكون في عون اللاعبين".

وواصل محمد صديق: "هناك حالة تعصب ولجان الكترونية تقوم بسب اللاعبين، وبعض من يهاجم اللاعبين أقل من 15 عام، وبعضهم لا يُدرك أسباب رحيل لاعبين وانتقالهم لأندية آخرى، الأمور صعبة للغاية بالنسبة للاعبين، وأتمنى أن يغلق إمام عاشور الباب وأن يتكيف على نظام الأهلي".

محمد صديق: غمام عاشور صفقة سوبر لـ الأهلي

وأكمل محمد صديق : "الأهلي تعاقد مع لاعب دولي، يدرك كافة الأمور ويعلم أنه سيكون بجوار نجوم كبيرة، مثلما تواجدات في الأهلي وسط نجوم كبيرة منهم أبوتريكة وبركات ومعوض وفلافيو، وبالتأكيد إمام عاشور يدرك ذلك، ولابد أن يلتزم ويكون مثل (الترس)، مثلما فعل مروان عطية الذي تألق بشكل جيد بعدما تجاوز جميع الضغوطات النفسية والعصبية بسبب تواجده في نادي كبير، وهناك بعض الأسماء لعبت في الأهلي والزمالك لم تنجح بسبب ذلك".

وأتم: "الأهلي اختار إمام عاشور لأنه يدرك أنه قدرات اللاعب ومدى افادته للفريق، وهو صفقة سوبر السوبر، وصنع الفارق مع الزمالك بعد رحيل فرجاني ساسي عن وسط ملعب الزمالك، وجعل جماهير النادي تنسى ساسي وأصبح معشوق الجماهير لأنه يملك مؤهلات فنية رائعة ويجيد التسديد واللعب برأسه ويلعب بشكل إيجابي على المرمى".