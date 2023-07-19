الأربعاء 19 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

والد إمام عاشور: الشارع كله فرحان بانتقاله لـ الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد والد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بأن اللاعب عاد لمصر لعدم تجانسه للأجواء في الدنمارك، مشيرا إلى أن عودته بسبب بعض الأمور في الخارج، وأن الأهلي بدء مفاوضاته بعد عودته من الدنمارك.

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ميدو ينفرد بعقد بيع إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند

وقال والد إمام عاشور في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: أوجه الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والإدارة والجماهير الحمراء.

وتابع: كنت في الشارع منذ قليل وكله فرحان بالصفقة، واللاعب لا يعاني من إصابة طويلة او مزمنة.

الأهلي يعلن تعاقده مع إمام عاشور رسمياً

وكان الأهلي وميتلاند الدنماركي قد أعلنا اليوم الثلاثاء عن اتمام صفقة إمام عاشور لاعب الزمالك السابق.

وقدم الأهلي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يتضمن وجود اللاعب داخل ملعب مختار التتش مرتديًا قميص النادي الأهلي لتقديم الصفقة رسميًا.

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