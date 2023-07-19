4 بنوك تمنحك شهادات ادخار ذات عائد يومي.. يصل إلى 18%

تتنافس البنوك على طرح شهادات ادخارية بعائد يومي لاستقطاب عملاء نحو الخدمات المميزة التي تقدمها البنوك وذلك من أجل خفض معدلات التضخم.

ويبحث الكثير من الأشخاص عن شهادات ادخارية يستطيع من خلالها استثمار مدخراته بأمان، في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده جميع دول العالم في الأسعار بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما توفره عدد من البنوك العاملة في مصر لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء.

وتنشر "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي أفضل الشهادات في البنوك التي تقدم أعلى عائد على الشهادات الادخارية بشكل يومي:

الوثيقة الثلاثية ذات العائد الثابت من البنك العربي

- تصدر الوثيقة بالجنيه المصرى

- الحد الأدنى لإصدار الوثيقة 10.000 جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه

- مدة الوثيقة ثلاث سنوات

- أسعار فائدة مختلفة بحسب الاختيار: 15.75% , 17.00%, 18.00% (سنوياً)

- دورية صرف العائد متنوع بحسب الاختيار: يوميًا أو شهريًا أو سنويًا

- تصدر للعملاء الافراد فقط

- يمكن استرداد قيمة الوثيقة بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها وفقا لجدول الاسترداد

- إمكانية الاقتراض بضمان الوثيقة حتى 95 % من قيمتها

- إمكانية إصدار بطاقة فيزا الائتمانية بضمان الوثيقة حتى 95 % من قيمتها.

البنك العربي

شهادة أكسلنسي من بنك أبو ظبي التجاري

- تصدر الشهادة بالجنيه المصرى.

- مدة الشهادة ثلاث سنوات.

- الشهادة ذو عائد سنوي 16.5% يصرف يوميًا.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة يبدأ من 100 ألف جنيه.

- يمكن استرداد قيمة الوثيقة بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها وفقا لجدول الاسترداد.

- يمكن الحصول على قرض شخصي أو بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة حتى 90% من قيمتها.

بنك أبو ظبي التجاري

الشهادة الثلاثية بعائد يومي من ميد بنك

- تصدر الشهادة بالجنيه المصرى.

- مدة الشهادة ثلاث سنوات.

- الشهادة ذات عائد سنوي 9% يصرف يوميًا.

- الحد الأدنى لإصدار الوثيقة 10.000 جنيه مصري ومضاعفات الالف جنيه.

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين ويمكن الشراء باسم القاصر بولاية الولي الشرعي.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 95 % من قيمتها.

- لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لشراء الشهادة.

بنك ميد بنك

شهادة بريميوم من البنك الأهلي المتحد

- تصدر الشهادة بعمله الجنيه المصرى.

- مدة الشهادة ثلاث سنوات.

- الشهادة ذات عائد سنوي 9% يصرف يوميًا.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 500000 جنيه.

- يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة.