البنوك تطرح 3 شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة.. تفاصيل

طرحت عدة بنوك في الفترة الأخيرة شهادات ادخار جديدة بعائد مميز يصرف شهريا أو ربع أو نصف سنوي أسنوي.

اقرأ أيضا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه

البنوك تطرح 3 شهادات ادخارية



وأعلن البنك المركزي الشهر الماضي عن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

شهادة البنك الأهلي المتحد

طرح البنك الأهلي المتحد، شهادة إيداع مميزة بالجنيه المصري مدتها 3 سنوات تتمتع بالعديد من المزايا، بعائد سنوى 20% يصرف شهريا.

مزايا شهادة البنك الأهلي المتحد

• معدل فائدة تنافسي ثابت لمدة 3 سنوات

• معدل فائدة مدفوع شهرياً.

• السماح بالاسترداد في أي وقت بعد 6 أشهر.

• إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.

• الشهادات متاحة للأفراد فقط.

• الحد الأدنى للإصدار الأولي لكل عميل هو: 500,000 جنيه مصري.

• مبلغ الإصدار الإضافي لكل عميل هو: 50,000 جنيه مصري.

o بطاقة سحب آلي وبطاقة ائتمان بلاتينية مجانية.o خدمة الرسائل النصية القصيرة مجاناً.

طرح شهادة ادخار

قدم بنك التعمير والإسكان شهادات ثلاثية ذات عائد ثابت متميز طرح شهادة ادخار جديدة بأعلى معدل فائدة ثابتة لمدة 3 سنوات.

وتبلغ نسبة العائد السنوي الثابت لمدة 3 سنوات 20% سنوي، و18.5% شهري، وتبدأ قيمة الشهادة من 100000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة ادخار بنك التعمير والإسكان

يكون تاريخ السريان في شهادة البنك من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيا ما لم يفيد لعميل برغبته في عدم التجديد.

المستفيد من شهادة بنك التعمير والإسكان الأفراد الطبيعيون

مدة شهادة البنك الجديدة 3 سنوات

العملة: الجنيه المصري

تكون نسبة العائد ثابتة خلال الـ 3 سنوات

تاريخ احتساب العائد من تاريخ السريان

الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفاتها

سعر الاسترداد

العميل له الحق في استرداد قيمة الشهادة بعد مرور ٦ أشهر من تاريخ الشراء

سعر العائد عن الاسترداد

في حالة طلب الاسترداد بعد مضي ٦ أشهر من تاريخ الشراء وحتى سنة يام خصم نسبة من سعر العائد

من بعد ٦ شهور وحتى سنة 11%

السنة الثانية 10.5%

السنة الثالثة 10%

شهادة بنك قناة السويس

طرح بنك قناة السويس شهادة إدخارية بعائد 19% سنويا يصرف شهريا، لمدة 3 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه لإصدار الشهادة وبدون حد أقصى.

طرح شهادات جديدة

المصرح لهم بربط الشهادة: الأفراد الطبيعيين

الحد الأدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

مدة الشهادة: ثلاث سنوات

معدل العئد: معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.

دورية صرف العائد: يتم دفع العائد شهريا أو ربع سنوياً أو سنوياً.

استرداد شهادة الـ 19%

يتم إعادة حساب العائد على أساس خصم نسبة من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة وفقا لما يلي:

من الشهر 7 الي الشهر 12: نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 6%

خلال السنة الثانية: نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 5%

خلال السنة الثالثة: نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 4%

فائدة شهادة الادخار

يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بضمان الشهادة.

المستندات المطلوبة

للعملاء الحاليين طلب اصدار الشهادة الادخارية

للعملاء الجدد مستندات فتح حساب بالإضافة الى طلب اصدار الشهادة الادخارية

شهادات البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين جديدتين الأحد 2-4-2023، بفائدة 19%؜ ثابت و 22%؜ متناقص؛ شهادتين 3 سنوات.

وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهريًا.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

وعن الشهادة الثانية، قدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.

شهادات بنك مصر

طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا.

شهادات بنك مصر 2023

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.