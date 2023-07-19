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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وفاة 34 شخصًا في حادث مروري مروع بالجزائر| صور

حادث مروري مروع بالجزائر
حادث مروري مروع بالجزائر

لقي 34 شخصًا على الأقل، حتفهم في حادث مروري مروع،  وأصيب 9 آخرين بقرية أوتول بتامنراست جنوبي الجزائر، ووقع الحادث بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة "بيك أب" معبأة بالوقود.

 

حادث مروري مروع بالجزائر

وقالت صحيفة النهار الجزائرية إن الحادث المروع وقع فجر اليوم الأربعاء ونجم عنه حريق، وذلك على الطريق الوطني رقم 01 منطقة أوتول في بلدية تمنراست، مشيرة إلى أن الضحايا احترقوا جراء الحادث، بينما تم نقل المصابين التسعة إلى المستشفى.

 

 

وفي الأثناء تتواصل عمليات إخراج الضحايا من الحافلة، جاء ذلك في نبأ عاجل عبر رويترز. 

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