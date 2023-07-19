محمد عبدالوهاب: "نقيب المحامين صاحب الدور الرئيسي لإنشاء نادي جليم"

قال محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة: "إن نقابة المحامين بالإسكندرية عانت على مدار 10 سنين، بسبب عدم الجدية في إنشاء نادي للمحامين، مشيرًا إلى أن كل عام كان يوضع حجر الأساس لنادي جليم، وهذا الأمر وصل إلى أنه تم وضع حجر الأساس للنادي حوالي 4 مرات في السابق".



أكد عضو مجلس النقابة العامة، خلال كلمته بافتتاح نادي محامي جليم، أن نادي المحامين بجليم، في المرة الأخيرة لوضع حجر الأساس كان هناك إصرار لخروجه إلى النور بالشكل المشرفة الذي رأيتموه.



لفت عضو مجلس النقابة العامة، إلى أنه عندما انتخب النقيب عبدالحليم علام، نقيبًا للمحامين، فإنه جاء ليكمل مسيرة الإنجازات، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من نادي جليم وافتتاحه في عهد النقيب عبدالحليم علام.



شدد «عبد الوهاب» على أن النقيب عبدالحليم علام، هو صاحب إنجاز نادي محامي جليم، فعندما كان نقيبًا لمحامي الإسكندرية كان يستيقظ الساعة السابعة صباحًا ويتوجه إلى نادي جليم ليباشر العمل داخل نادي جليم.



أكد أن النقيب عبدالحليم علام، وعد خلال فترة الانتخابات بأنه سينتهي من نادي جليم، ويفتتحه لجموع المحامين بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين، وأوفى بوعده، مشددًا على أنه لا يوجد دور لأي شخص في إنشاء نادي المحامين بجليم غير النقيب عبدالحليم علَّام.