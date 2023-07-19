مرتفع جوي يضرب البلاد.. أسباب ارتفاع درجات الحرارة

تشهد البلاد خلال هذه الفترة ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة تتعدى المستويات القياسية بالتزامن مع فصل الصيف ونتيجة للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم وتؤثر على حالة الطقس.

مرتفع جوي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد بمرتفع جوي وهي عبارة عن منطقة مغلقة بخطوط ضغط متساوية قيمتها أكبر من المناطق المحيطة بها وتكون قيمة هذه الخطوط أكبر ما يمكن في مركزه وتقل كلما ابتعدت عن المركز واتجه دورانه مع عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالية، والعكس في نص الكرة الجنوبي.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة:

توقعت الهيئة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة حتى يوم الإثنين المقبل، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر رطب، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًّا رطبًا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على الأنحاء كافة.

شبورة مائية:

أضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة:

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 29.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.

بنهــا العظمى 38 الصغرى 27.

دمنهور العظمى 36 الصغرى 25.

كفر الشيخ العظمى 37 الصغرى 27.

المنصورة العظمى 38 الصغرى 27.