الصحة تكشف حقيقة الحجر الصحي في قنا بسبب حمى الضنك (فيديو)

وجه الدكتورعمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، رسالة للمواطنين بشأن انتشار حمى الضنك، قائلا: "مفيش داعي لإثارة الذعر والبلبلة واطمنوا والمرض غير معدي كما هو متداول على السوشيا ميديا" معقبا: "لا صحة للقيام بحجر صحي".

وقال عمرو قنديل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، مساء اليوم: "وفقاً للشفافية والافصاح والفحوصات العلمية بعد دراسة الأعراض الإكلينيكة والفحوصات المعملية للعينات المسحوبة من المصابين وثبوت وجود الأجسام المضادة للمرض وكذا والفحص الحشري للبعوض واليرقات ثبت أن المصابين هم مصابين بفيروس حمى الضنك".

وتابع عمرو قنديل:" الضنك هو مرض فيروسي ينقل عن طريق البعوض وتحديداً البعوضة المصرية المسماه "الزاعجة"، لافتاً إلى أن الفترة العلاجية للأعراض تحتاج إلى أسبوع على أقصى تقدير، ونوّه على المواطنين بتغطية المياه في المنازل والتخلص منها يوميا حتى لو كانت في أطباق الطعام، لأن الأعراض المرضية تنتشر بواسطة البعوض.

واختتم قنديل: "يتم رش المبيدات للتخلص من البعوض ومنع انتشاره، مؤكدًا أن الخطر في المياه الراكدة وليس الجارية في المصارف والمجاري المائية".

يعيش أهالي قرية العليقات في قنا حالة من الفزع والرعب بسبب انتشار مرض حمى الضنك بين المواطنين، وإصابة أكثر 200 شخص بالفيروس، وشعور المصابين بصداع وتكسير في الجسم والعضلات وغثيان، حيث إنه ومع ارتفاع درجات الحرارة، تظهر العديد من الأمراض والفيروسات.

جمال شعبان يكشف أعراض حمى الضنك



وعلق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، على انتشار حمى الضنك بين أهالي قرية العليقات، موضحًا أن حمى الضنك هو مرض فيروسي يعرف بـ" breakbone fever" وهو مرض أو حمى تكسير العظام، موضحًا أن عدوى هذه الحمى تنقل عن طريق لدغ البعوض، وموجود في مناطق خط الاستواء.

وتابع "شعبان"، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللي بينقل عدوى حمى الضنك الناموس بنقل الفيروس من شخص إلى آخر.. يعني مفيش عدوي بتتنقل من شخص لاخر مباشرة.. لابد من قرصة الناموسة".

وأوضح أن أعراض حمى الضنك تتشابة مع أعراض الأنفلونزا من سخونية وصداع وتكسير في العظام، مؤكدًا أن معظم الحالات التي تعاني من عدوى الضنك تتعافي بسهولة، حيث إن تحليل pcr يكشف الفيروس ويؤكد التشخيص، موضحًا أن بعض الحالات التي تعاني من حمى الضنك من الممكن أن يحدث لها التهاب في الأوعية الدموية وتصل إلى نزيف خطير، مشددًا على أنه ولابد من مكافحة الناموس في المناطق التي ظهر بها حالات حمى الضنك.