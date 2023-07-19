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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي وحرس الحدود.. موعد المباراة والقناة الناقلة

الاهلى وحرس الحدود
الاهلى وحرس الحدود

يلتقى فريق الأهلى ونظيره حرس الحدود، فى المباراة التى تجمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 33 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

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موعد مباراة الأهلى القادمة أمام حرس الحدود بالدوري

ويلعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى أمام حرس الحدود فى الثامنة والنصف مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

وتذاع مباراة الأهلى وحرس الحدود الليلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورت 1.

ويتصدر مهاجم الاتحاد السكندري مابولولو صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 16 هدفًا، وجاء ترتيب القائمة كالتالي:

 

1- مابولولو (الاتحاد السكندري)، 16 هدفًا.

 

2- أحمد سيد زيزو (الزمالك): 13 هدفًا.

 

3- محمد حمدي ذكي (أسون): 12 هدفًا.

 

4- محمد شريف (الأهلي): 11 هدفًا.

 

5- أحمد أمين قفة (إنبي)، أحمد الشيخ (غزل المحلة) : 10 أهداف.

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