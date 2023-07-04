التموين .. تحدد شروط استخراج بطاقات بدل تالف أو فاقد

كشفت وزارة التموين عن العديد من الخدمات التي تقدمها لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيًا، منها إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف من خلال بوابة مصر الرقمية، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، فيستطيع فايد بطاقة تموين إصدار بدل تالف أو فاقد بعد تسجيل رقم المحمول الخاص به.



كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع "دعم مصر"، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية.

وتتيح الوزارة خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وإبلاغهم بالخدمات التى تقدمها حاليًا أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.

طريقة استخراج بطاقة تموينية ذكية من خلال إلكترونيًا :

1- يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة طبقًا للقرار 84 لسنة 2009 مرفق به المستندات الآتية:

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

- المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

2- يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة.

3- يقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

4- يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة فى استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية.

5- تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات ويتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.

6- يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل الذي يحتوى على (اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي / عدد المستفيدين/ تاريخ الاستلام بعد التوقيع / اسم البدال التمويني).

7- يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية و إثبات الشخصية للمستلم.

8- يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبارًا من الشهر التالي لاستلامها.