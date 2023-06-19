التموين تقدم 270 مليون رغيف مدعم يوميًا

عملت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الـ 9 سنوات الماضية لإنجاز عددٍ من المشروعات الهامة.

وركزت الوزارة على توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وجاء ذلك عبر التعاقدات التي قامت بها الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وضمنت التعاقدات توفير السلع والخدمات للفئات المستحقة للدعم والاستمرار في تدفق الإمدادات للمقررات التموينية، مثل الخبز المدعم والسلع الأساسية.

تستمر وزارة التموين في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بمعدل يتراوح بين 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا، بسعر ثابت قدره 5 قروش للرغيف الواحد.

كما تم افتتاح 8015 منفذًا لمشروع "جمعيتي"، ومازالت الجهود مستمرة لتشغيل 100 منفذ في المرحلة الرابعة من المشروع.

هذه المرحلة تستهدف تغطية القرى التي تعاني من أكبر حاجة وتشمل قرى مبادرة "حياة كريمة".

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وضمان توفر السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة. كما تم زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية الشاملة من خلال تطوير شبكة توزيع قوية ومنظمة في جميع مناطق الجمهورية.