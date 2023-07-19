لقيت ربة منزل حتفها وأصيب زوجها وابنها إثر تناول وجبة طواجن بمحل كشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وجبة طواجن بمحل كشري ..تنهي حياة ربة منزل وإصابة زوجها وابنها بشبين القناطر

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، إخطارًا من مستشفى الشاملة باستقبالها ربة منزل متوفاة وإصابة طفلها وزوجها بسبب تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طواجن من أحدى محال الكشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور ، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتوفاة تدعى "بدرية. ب"، 35 سنة، مقيمة القشيش دائرة المركز وجرى التحفظ عليها بمشرحة شبين القناطر العام، كما تم نقل طفلها ويدعى خالد لمستشفى الدمرداش وزوجها يدعى “إسماعيل. م”، 50 عامًا لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.