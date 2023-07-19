مستشار الرئيس للصحة يكشف موقف المصابين بـ حمى الضنك (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الغالبية العظمى من الحالات المصابة بـ"حمى الضنك" تكون بسيطة جدا وأعراضها تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وتكسير العظام.

وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم: "عدد قليل من الحالات قد يصاب بأعراض قد تؤدي إلى نزيف لكن لم نرصد أي حالات بهذا الشكل في مصر حتى الآن"، متابعا: "هناك أنواع أخرى من البعوض تنقل أنواعا مختلفة من الأمراض والفيروسات".

وأردف: "حمى الضنك مرض فيروسي قديم متواجد في كافة أنحاء العالم، ومن الممكن أن يكون الفرد حامل لفيروس حمى الضنك ولا تظهر عليه أعراض ويمكن أن ينتقل الفيروس لشخص آخر وتظهر أعراض".

ولفت محمد عوض تاج الدين: "حمى الضنك لا تنتقل من إنسان لإنسان لكنه ينتقل من بعوضة لإنسان"، مضيفا: "الحرارة المرتفعة أحد أسباب انتشار حمى الضنك".