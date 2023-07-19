مصرع شخصين في حادث بالوادي الجديد

لقى شابان مصرعهما، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث سير بمركز ومدينة بلاط في محافظة الوادي الجديد.

حيث أدى حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بطريق بلاط موط إلي وفاة شابين، جرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين تصادم سيارة ملاكي في دراجة نارية بمدينة "موط" بمركز الداخلة، أسفر عن مصرع كل من أحمد سعد سفينة محمد 17 عامًا، محمود محمد سيد 19 عامًا.

جرى نقل المتوفيين لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادثة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت الضحايا لمستشفى الداخلة العام، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز آثار الحادثة من الطريق لإعادة السيولة المرورية لطبيعتها بالطريق.