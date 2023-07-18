برلماني يكشف أسباب ارتفاع سعر البصل في الأسواق

كشف النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، لافتًا إلى أنه من ضمن الأسباب الرئيسية على رأسها زيادة حجم التصدير للخارج وقلة المعروض في الأسواق المحلية.

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وأضاف ملك، أن من الأسباب أيضًا تصدير مصر البصل مجفف بخلاف تصديره خام مما يساعد على زيادة أسعاره.

وتابع "من الأسباب أيضًا قلة المساحات المنزرعة مع زيادة الطلب على البصل المصري لجودته، فهو يعتبر من أجود الأنواع على مستوى العالم، بالإضافة للمتغيرات المناخية التي عصفت بالعالم زاد معها الاحتياج للبصل المصري".

وقدم عضو مجلس النواب اقتراحًا بضرورة زيادة المساحات المنزرعة من البصل وخصوصًا أنه يصلح زراعته في الأراضي الصحراوية فلابد من زيادة المساحات المنزرعة، بالإضافة لضرورة التوقف المؤقت عن تصديره خام وتصديره مجفف أكثر ليمنحنا دخلًا أكثر نتيجة القيمة المضافة من تصديره مجفف.

وكانت قد شهدت الأسواق ارتفاعًا في سعر كيلو البصل ليصل إلى ٢٥ جنيهًا مما جعل الكل يتساءل عن أسباب الأزمة وطريقة الحل.