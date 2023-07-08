أسباب إرتفاع أسعار البصل في مصر.. كشف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أسباب إرتفاع أسعار البصل، مشيرًا إلى أن الاسعار ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الاخيرة نظرًا بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب، حيث وصل سعره إلى 20 جنيهًا في بعض الاماكن.

قلة المعروض

وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قلة المعروض من البصل في الاسواق جاء بسبب انخفاض مساحات زراعته هذا الموسم عن العام الماضي بسبب عزوف بعض المزارعين عن زراعته حيث باعوا كيلو البصل في الغيط بجنيه بأقل من تكلفة زراعته بكثير مما تسبب في تكبدهم خسائر كبيرة.

نقيب الفلاحين

أسعار البصل

وذكر نقيب عام الفلاحين، أسعار البصل مرتفعة في معظم دول العالم بسبب تأثرها بالتغيرات المناخية غير المناسبه حيث ساعدت السيول والفيضانات إلى قلة انتاجية البصل في بعض الدول المصدرة للبصل وساهم الجفاف في قلة إنتاجيته في بعضها مثلما حدث في باكستان ودول الاتحاد الاوربي بالإضافة إلى قلة صادرات البصل جراء الحرب الروسية الاوكرانية، لافتًا إلى أنه زادت كمية صادراتنا هذا الموسم، حيث احتل المركز الثالث وتم تصدير 324 ألف طن.

قانون الزراعات التعاقدية

وطالب، بضرورة الاهتمام بالحفاظ علي مساحات مناسبة لزراعة البصل لانتاج ما يكفينا محليا ويلبي طلبات الدول المستوردة، مطالبًا الحكومة بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية علي البصل لتحفيز المزارعين لزراعة المساحات التي نحتاجها في ظل الطلب المتزايد علي البصل المصري من الدول الخارجيه وللحفاظ علي أسواقنا.