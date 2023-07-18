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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البنتاجون: قوات أوكرانيا تحتاج سنوات للوصول إلى مستوى نظيرتها الروسية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، أن إيصال القدرات العسكرية الأوكرانية في الجو إلى مستوى القوات الروسية سيتطلب سنوات من الاستثمار المالي وتدريب الطيارين، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم". 

 

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وقال ميلي: "10 مقاتلات "إف-16" تساوي ملياري دولار، لدى الروس المئات من مقاتلات الجيل الرابع والخامس. إذا حاولنا جعلها متساوية مع روسيا، واحد إلى واحد، اثنان إلى واحد، فإننا نتحدث عن عدد كبير من المقاتلات، سنوات من تدريب الطيارين، وسنوات من الخدمة، لتحقيق المستوى المطلوب من الدعم المالي".

 

وأكد أنه بالنظر إلى كل ما سبق، تركز الولايات المتحدة جهودها على تزويد أوكرانيا بقدرات دفاع جوي.

 

وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق من خطر حدوث صدام مسلح مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا، على خلفية امتلاك كييف لطائرات "إف–16" قادرة على حمل أسلحة نووية.

 

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