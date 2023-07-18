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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خياران أحلاهما مر.. استمرار أزمة أرض مدينة بدر بنقابة المهندسين

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

ما زالت أزمة رفض المجلس الأعلى لنقابة المهندسين شراء أرض مدينة الأقصر بسبب اتخاذ النقيب قرار منفرد بالتوقيع على عقد الشراء بدون موافقة نهائية من مجلس النقابة تظهر أزمة جديدة فى أرض مدينة الأقصر.

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وأرسل جهاز هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة بدر خطابا إلى نقابة المهندسين نصه كالآتى:

بالإشارة إلى قطعة الأرض بمساحة 3.9 فدان السابق تخصيصها لنقابة المهندسين وإيماء للطلب المقدم بإعادة التعامل على قطعة الارض بالاسعار المعمول بها حاليا وتغيير النشاط من طبى الى مختلط.

نحيط سيادتكم بأنه تم العرض على اللجنة العقارية بجلستها رقم57 بتاريخ 22يونية لعام 2023 وتحديد سعر المتر المربع بواقع 7910 جنيهات للمتر للسداد الفورى وفقا لقرار اللجنة الرئيسية لبحث التظلمات بجلستها رقم رقم 43 بتاريخ 16 يناير.

وطبقا للخطاب فإن النقابة أمام خياران أحلاهما مر، إما أن تستكمل إجراءات استرداد الأرض بدفع مبلغ 132 مليون جنية أو إلغاء التعامل على القطعة المخصصة.

 

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