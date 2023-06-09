موعد تشكيل أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين .. فيديو

علق المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على قرار استقالة أعضاء نقابة المهندسين من المجلس، موضحًا أن القرار جاء لإفساح الطريق لاختيار زملاء آخرين ليشغلوا مناصب هيئة المكتب.

وقال طارق النبراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إن المهندسين هم الركيزة الأساسية للتنمية في مصر، موضحًا أن هناك 25 ألف مهندس صوتوا لصالحه من أجل استقرار النقابة.

إنهاء أزمة نقابة المهندسين

ونوه إلى أن الهيئة الجديدة لنقابة المهندسين سيتم تشكيلها مطلع الأسبوع المقبل، لتكون درعًا قويًا وشريكًا في عملية التنمية.

ووجه النبراوي، الشكر إلى وزيري النقل والري، لإنهاء الأزمة داخل نقابة المهندسين، الأمر الذي يوضح أهمية مكانة المهندسين، ودورهم الكبير في عملية البناء في المجتمع.

وكان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، طالب بالإعلان الفوري عن نتائج انتخابات نقابة المهندسين، مشددًا على أنه أرسل خطابًا رسميًا للتدخل وإعلان النتيجة وهى حق الجمعية العمومية المشاركة في الانتخابات.

ووجه الشكر للدولة في دعمها للنقابة، خصوصًا لوزيري النقل والري اللذين حضرا المؤتمر الذي عقد اليوم في نقابة المهندسين، مبينًا: "جهد مشكور من الجميع، وحضورهما يعتبر موقفًا إيجابيًا ومشهدًا رائعًا والزملاء المهندسين كانوا سعداء بالمشهد".

وأشار إلى أن قضايا التعليم الهندسي هى وسيلة لمواجهة تدهور المستوى الأكاديمي، مؤكدًا أن الإعلان عن نتيجة المهندسين حق لكل من حضر وشارك، مكررًا مطالبته لرئيس اللجنة القضائية بضرورة سرعة الإعلان عنها.

وعلق المهندس طارق النبراوي، على تقدم جميع أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين باستقالتهم، مؤكدًا أنه قرارًا شفهيًا، وأنهم سيتخذون إجراءات في قبولها.

وأضاف أن ما شهدته نقابة المهندسين في 30 مايو من خلال حضور 25 ألف مهندس أمر غير مسبوق في تاريخ النقابات العمالية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إدارة نقابة المهندسين من الخارج أو أن يكون بها تعسف.

تدهور المهنة:

وأكد أنه كان هناك اجتماع بالنقابة في مارس الماضي، واتخذت مجموعة من القرارات النقابية الواضحة لتحقيق مهنة المهندس ووضعنا أمامنا عددًا من المشاكل وتم الوصول إلى قرارات ولم يتم تنفيذها.

وتابع: "30 مايو تعبير على أن نقابة المهندسين مُصرة على تنفيذ قراراتها، والقرارات التي تم إعلانها في مارس سيتم تنفيذها"، منوهًا بأن مهنة الهندسة تعاني من تدهور لا يمكن أن يستمر، وهى قضية أمن قومي لمصر، وستتخذ النقابة عددًا من الإجراءات لوضع حلول جذرية لغلق الملف.

وشدد على أن الإعلان عن نتيجة المهندسين حق لكل من حضر وشارك، ويكرر مطالبته لرئيس اللجنة القضائية بضرورة سرعة الإعلان عنها.