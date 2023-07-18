حمى الضنك تثير الفزع فى قنا.. وطبيب قلب يكشف الأعراض

يعيش أهالي قرية العليقات في قنا حالة من الفزع والرعب بسبب انتشار مرض حمى الضنك بين المواطنين، وإصابة أكثر 200 شخص بالفيروس، وشعور المصابين بصداع وتكسير في الجسم والعضلات وغثيان، حيث إنه ومع ارتفاع درجات الحرارة، تظهر العديد من الأمراض والفيروسات.

جمال شعبان يكشف أعراض حمى الضنك

وعلق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، على انتشار حمى الضنك بين أهالي قرية العليقات، موضحًا أن حمى الضنك هو مرض فيروسي يعرف بـ" breakbone fever" وهو مرض أو حمى تكسير العظام، موضحًا أن عدوى هذه الحمى تنقل عن طريق لدغ البعوض، وموجود في مناطق خط الاستواء.

حمى الضنك

وتابع "شعبان"، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللي بينقل عدوى حمى الضنك الناموس بنقل الفيروس من شخص إلى آخر.. يعني مفيش عدوي بتتنقل من شخص لاخر مباشرة.. لابد من قرصة الناموسة".

الدكتور جمال شعبان



وأوضح أن أعراض حمى الضنك تتشابة مع أعراض الأنفلونزا من سخونية وصداع وتكسير في العظام، مؤكدًا أن معظم الحالات التي تعاني من عدوى الضنك تتعافي بسهولة، حيث إن تحليل pcr يكشف الفيروس ويؤكد التشخيص، موضحًا أن بعض الحالات التي تعاني من حمى الضنك من الممكن أن يحدث لها التهاب في الأوعية الدموية وتصل إلى نزيف خطير، مشددًا على أنه ولابد من مكافحة الناموس في المناطق التي ظهر بها حالات حمى الضنك.