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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

4 صفقات في أجندة أوسوريو لدعم الزمالك

أوسوريو المدير الفني
أوسوريو المدير الفني للزمالك

طالب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، بالدعم في عدة مراكز في صفوف الفريق قبل بداية البطولة العربية للأندية والموسم المحلي الجديد.

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حدد أوسوريو 4 مراكز يحتاج الزمالك للدعم فيها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي، والضرورية قبل البطولة العربية بنهاية شهر يوليو الجاري.

أوسوريو يحدد المراكز المطلوبة

يريد أوسوريو ضم لاعب جديد في مركز وسط الملعب بعد عدم الاقتناع بمستويات عمرو السيسي، والذي يقترب من الرحيل حال وصول عرض رسمي له من أي نادي يريد التعاقد معه، ليضع محمود حماده ضمن اهتمامته للدعم.

كما يضع أوسوريو مركز صانع الألعاب كأولوية قصوى قبل البطولة العربية خاصة وأن هذا المركز يحتاج للاعب جديد بسبب عدم وجود لاعب أساسي يشغل هذا المركز.

كما يأمل أوسوريو في ضم مهاجم سوبر بجوار ناصر منسي وأحمد بلحاج وتعويضًا عن اقتراب سامسون أكينيولا، بالإضافة إلى مدافع لعلاج الأزمات الدفاعية في الفريق بسبب الغياب الطويل لمحمود حمدي الونش نتيجة للإصابة.

يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 28 من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

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