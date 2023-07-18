استمرار حملة ١٠٠ يوم صحة في حي مصر القديمة والمعصرة

شارك اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة والأجهزة التنفيذية بالحي، منطقة مصر القديمة الطبية وفعاليات القافلة الطبية أمام مسجد عمرو بن العاص التي تنتهي يوم الجمعة ٢٠٢٣/٧/٢١.

وتقدم القافلة كشوفات باطنة وأطفال وعلاج بالمجان كما تقدم المبادرات الرئاسية الموجودة من خلال مبادرة ١٠٠ يوم صحه بالإضافة إلى ندوات تثقيفية للتوعية عن طريق فريق الثقافة الصحية وفرق التواصل المجتمعي.

توقيع الكشف الطبي والتحاليل لجميع العاملين بحي المعصرة:

كما تم توقيع الكشف الطبي والتحاليل لجميع العاملين بحي المعصرة في إطار المبادرة الرئاسية في دعم المنظومة الطبيه لتوفير حياة كريمة للمواطن وتأتي مبادرة حملة 100 يوم صحة التي تستهدف إجراء الكشف الطبي للمواطنين.

ويأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة چيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد أعلن تقديم 464 ألفًا و54 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الإثنين، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة»، أمس تضمنت 15 ألفًا و823 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة - في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 36 ألفًا و807 خدمات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، أمس لـ2311 طفلًا، فيما قدمت 50 ألفًا و527 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 4 آلاف و969 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و868 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2494 مواطنّا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ20 ألفًا و761 مواطنًا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 18 ألفًا و818 استمارة استبيان، مضيفًا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 12 ألفًا و386 مواطنًا.