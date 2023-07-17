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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ارتفاع درجات الحرارة في الصين بشكل غير مسبوق "نار جهنم"

الطقس في الصين
الطقس في الصين

 شهدت الصين موجة شديدة من الحر لم تشهدها من قبل، إذ سجلت درجات الحرارة أمس، في منطقة شينجيانج شمال غرب البلاد 52.2 درجة مئوية.

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 وقالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، اليوم الأحد، إن منطقة شينجيانج وصلت لمستوى قياسي لأعلى درجة حرارة في تاريخها، في وقت يشهد فيه جزء من البلاد موجة حر.

 وارتفعت درجات الحرارة في الصين لمستويات قياسية خلال العام الجاري، وخصوصًا شهر يونيو، حيث تجاوزت 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

 كما رفعت السلطات الصينية مستوى التحذير من الحر إلى الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظام بالألوان للتحذير من الطقس، ونصحت السكان بشرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض للشمس.

 ويرجع ارتفاع درجات الحرارة في الصين إلى عوامل عدة، منها التغير المناخي والظروف الجوية غير المستقرة والتلوث البيئي.

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