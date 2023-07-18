عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، المتهم "م.ت ا" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين، كما عاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة إحراز سلاح أبيض بدائرة مركز جزيرة شندويل.

المشدد 5 سنوات لمتهم لاتهامه بالاتجار فى الشابو بسوهاج

جاء الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين على نطاق واسع وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المواد المخدرة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

ضبط شقيقين لتعديهما على صاحب محل ملابس بسبب خلافات الجيرة فى الدقهلية

كما ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة شمال محافظة الدقهلية، صاحب مقلة وشقيقه، بعد قيامهما بالتعدي على شخص باستخدام قطعة حديدية وإصابته بجروح تهتكية بالرأس، وذلك لخلافات بينهم بسبب الجيرة في العمل.

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول "محمد الإمام محمد الهادى صقر"، 43 عامًا، صاحب محل ملابس ومقيم بندر المنزلة، مُصاباً بجرح تهتكى بالرأس من الجهة اليسرى وكدمة بالكتف الأيسر "ادعاء تعدي من آخرين"، وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة، وبالفحص وسؤاله اتهم كلاً من "هانی.خ.خ.ا"، 37 عامًا، صاحب مقلة، وشقیقه "یاسر "26 عامًا، عامل بالمقلة، ويقيمان بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وقطعة حديدية بحوزة الأول وإحداث إصابته لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة في العمل.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطةً المنزلة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.