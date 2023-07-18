أنشطة توعوية للوقاية من تعاطي المخدرات بحدائق أكتوبر" أطفالنا في عيونا وقوتنا في شبابنا "

‏نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق سلسلة أنشطة توعوية جديدة بمنطقة حدائق اكتوبر احدى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات “ لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان تحت شعار "أطفالنا في عيونا .. وقوتنا في في شبابنا".

يأتى وذلك ضمن تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعىُ بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" والذى يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير بالاسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد واسطبل عنتر.



كما تم تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال بمنطقة حدائق أكتوبر بمشاركة 250 طفل من أبناء الأسر في منطقة حدائق أكتوبر،لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابي وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته ،في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه ،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن .



ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تنفيذ البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان ويتم تنفيذ زيارات منزلية لرفع وعي قاطني المناطق المطورة وبعض المناطق المجاورة بأخطار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، وحث مرضى الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة.



ووجهت القباج أيضا بتوفير الخدمات العلاجية والتي تتمثل في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج " مجانا وفى سرية تامة لأى مريض إدمان من أبناء هذه المناطق .



وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انه تم تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية و سلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، بمشاركة الأطفال من أبناء المناطق المطورة ،وأيضا الاهتمام بالنشء والشباب من خلال تنفيذ برنامج "اختار حياتك" للوقاية من المخدرات بالمدارس المتواجدة بالمناطق المستهدفة، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، كذلك تنفيذ إعلان طرق بأماكن مميزة بالمناطق المطورة الجديدة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج ، أيضا تنفيذ أنشطة لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" للحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

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