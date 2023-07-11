أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة بدعم من أسهم قطاع السفر والترفيه التي قادت المكاسب مما ساعد على الحد من تأثير بيانات التضخم الضعيفة من الصين، والتي سلطت الضوء على تباطؤ الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الأسهم الأوروبية

وأغلق المؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية مرتفعا بنحو 0.2% بعد أن سجل عند إغلاقه يوم الجمعة أسوأ أداء أسبوعي له في 4 أشهر تقريبا.

وصعدت أسهم قطاع السفر والترفيه فى الأسهم الأوروبية 1.3% محاولة التعافي من انخفاضات تجاوزت 4% الأسبوع الماضي، بحسب الاسواق العربية .

وأظهرت بيانات اليوم الاثنين أن أسعار المنتجين في الصين تراجعت بأسرع وتيرة في سبع سنوات ونصف السنة في يونيو حزيران بينما تأرجحت أسعار المستهلكين على حافة الانكماش، مما أكد الحاجة إلى مزيد من التحفيز لإنعاش الطلب.

وانخفضت أسهم شركات التعدين المنكشفة على الصين 0.6% مع انخفاض أسعار المعادن، كما انخفض سهم نوفو نورديسك فى الأسهم الأوروبية مما زاد من الضغوط على المؤشر ستوكس 600.

وتعرضت الأسهم الأوروبية في الآونة الأخيرة لضغوط بسبب رسائل التشديد النقدي الصادرة من صناع سياسات في البنك المركزي الأوروبي، كما أثارت البيانات الاقتصادية الأميركية القوية المخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سهم باير فى الأسهم الأوروبية 1.6% بعد صدور تقرير أشار إلى أن عملاق العقاقير الألماني ربما يفصل عنه وحدته كروب ساينس قبل إدراجها في البورصة.

وهوى سهم فيلبورجز فاستيهتر فى الأسهم الأوروبية 7.8% بعد أن أعلنت شركة العقارات السويدية عن نتائجها للنصف الأول وأشارت لتوقعات غير مؤكدة للاقتصاد السويدي.

كما هبط سهم سكاوت 24 فى الأسهم الأوروبية بنسبة 3.1% بعد أن خفض يو.بي.إس توصيته لسهم منصة العقارات على الإنترنت إلى "بيع"، مشيرا إلى ضغوط على سوق الإسكان الألماني.

الأسهم الأميركية ترتفع مع بدء الإعلان عن أرباح الربع الثاني

الأسهم الأميركية

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف في جلسة أمس الاثنين، بعدما تكبدت خسائر خلال الأسبوع الماضي، لكن حالة من الحذر سادت التعاملات قبل صدور تقرير عن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وبدء إعلان أرباح الربع الثاني في غضون أيام.

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" فى الأسهم الأميركية مرتفعا بنحو 10.97 نقطة أو بنسبة 0.25% عند مستوى 4409.92 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك المجمع" لشركات التكنولوجيا بواقع 25.36 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.19% ليصل إلى مستوى 13686.08 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" فى الأسهم الأميركية بواقع 215.47 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.64% ليصل إلى مستوى 33950.35 نقطة.

وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع في يونيو بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق لكن نقص العمالة بالسوق لا يزال مستمرا مع نزول معدل البطالة من أعلى مستوى في 7 أشهر واستمرار الزيادات الكبيرة نسبيا في الأجور.

وقالت وزارة العمل، الجمعة، إن وظائف القطاع الخاص غير الزراعي زادت بواقع 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر مايو لتظهر ارتفاع عدد الوظائف 306 آلاف وظيفة انخفاضا من 339 ألفا كما ورد سابقا.