أسهم الشركات المالية والتكنولوجيا تقود ارتفاع الأسهم الأمريكية

أغلقت الأسهم الأمريكية ارتفاع في جلسة الاثنين مدعومة بمكاسب أسهم الشركات المالية وشركات التكنولوجيا في ظل ترقب المستثمرين الجولة المقبلة من النتائج الفصلية هذا الأسبوع.

الأسهم الأمريكية

ومن بين الشركات التي من المزمع أن تنشر تقاريرها هذا الأسبوع "تسلا" و"نتفليكس"، بينما تشمل القائمة أيضا مزيدا من البنوك الكبرى على شاكلة "بنك أوف أميركا" و"مورغان ستانلي" و"غولدمان ساكس"، وذلك عقب صدور تقارير من بنوك أخرى مثل "جيه.بي مورغان" و"سيتي غروب" الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" فى الأسهم الأمريكية بمقدار 16.87 نقطة، أو 0.37%، إلى 4522.29 نقطة.

بينما زاد المؤشر "ناسداك المجمع" فى الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 131.25 نقطة، أو 0.91%، إلى 14242.26 نقطة.

وصعد المؤشر ​​"داو جونز الصناعي" فى الأسهم الأمريكية بواقع 73.79 نقطة، أو 0.21%، إلى 34582.82 نقطة.

الأسهم اليابانية: "نيكاي" يغلق مرتفعاً بدعم من أسهم البنوك و"الرقائق"

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، إذ عوضت مكاسب أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالرقائق أثر عمليات البيع المدفوعة بالخسائر في هونغ كونغ وبورصات إقليمية أخرى.

وصعد المؤشر نيكاي 0.32% ليغلق عند 32493.89 نقطة في أول يوم عمل بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام في اليابان، بحسب الاسواق العربية.

وارتفع المؤشر بما يصل إلى 1% في بداية التعاملات مقتفيا أثر المكاسب في وول ستريت، لكن الأداء الضعيف للأسهم بعد فتح الأسواق الصينية أدى إلى تراجع المؤشر نيكاي إلى المنطقة الحمراء في بداية تعاملات فترة بعد الظهر في طوكيو.

وتصدر القطاع المالي المكاسب في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ صعد مؤشر القطاع 2.18% متفوقا بفارق كبير على 32 مؤشرا فرعيا في البورصة.

وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسهم المماثلة في الولايات المتحدة في الجلسات الماضية، بينما أشار البعض إلى تأثير زيادة التكهنات بأن يعدل بنك اليابان سياسته النقدية الأسبوع المقبل.

وقدم سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق أكبر دعم للمؤشر نيكاي إذ أضاف 20 نقطة مع ارتفاعه1%. وكان قد ارتفع في وقت سابق 3%. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا 0.59% إلى 2252.28 نقطة.

ويتعافى المؤشر نيكاي منذ منتصف الأسبوع الماضي عندما هوى 5.4% بعد أن وصل إلى أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما عند 33753.33 نقطة في الثالث من يوليو.

وأغلق سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق مرتفعا 0.6% بعد أن قفز 3% في وقت سابق. وسجل سهم مجموعة سوني أيضا مكاسب بصعوده 2.56%.

وكان أكبر الخاسرين سهم شركة راكوتن للتجارة الإلكترونية الذي هوى 6.16%. وكان السهم قد صعد نحو 20% منذ أواخر يونيو وسجل أعلى مستوى في شهر في الجلسة الماضية.