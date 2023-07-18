نائب محافظ القاهرة تتفقد تطوير ورفع كفاءة ميدان السيدة نفيسة

قامت المهندسه جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بجولة ميدانية موسعة شملت متابعة الاعمال في عدد من ملفات الاعمال ومشروعات المنطقة الجنوبية ومنها تطوير ورفع كفاءة ميدان السيدة نفيسة والطرق المؤديه اليه بنطاق حي الخليفة في اطار مشروع احياء مسارات مزارات آل البيت .

رافقها خلال الجولة العميد طارق اليمني رئيس حي الخليفة وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والمهندسة سارة إبراهيم بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين وفريق العمل والمتابعة الميدانية بالمنطقة وحي الخليفة.

وتابعت نائب المحافظ أعمال ترميم الطرق ورفع كفاءة الأرصفة واستبدال البلدورات وبلاط الإنترلوك المتهالك ورفع المتروكة واستكمال كافة النواقص منها تمهيدا لأعمال الدهانات الخاصة بها.

و شددت نائب المحافظ على رفع كافة الإشغالات والمخالفات وتحقيق الانضباط بمحيطة وبالشوارع المؤدية إليه وإزالة عدد من الغرف مع رفع كفاءة ودهان نقطة شرطة السيدة نفيسة و تكثيف حملات النظافة وغسيل الأرصفة ورفع المخلفات والتنسيق مع المرور لتنظيم حركة سير السيارات لتحقيق السيولة المرورية .

محور المستشار عبد المجيد محمود بنطاق حي المقطم

وتفقدت نائب المحافظ محور المستشار عبد المجيد محمود بنطاق حي المقطم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على اراضي املاك الدولة ومخالفات البناء حفاظا على حق الدولة في استرداد الاراضي المتعدى عليها وحماية اراضيها والوقوف امام العشوائية والبناء المخالف طبقا لتعليمات السيداللواء محافظ القاهرة .



وتابعت نائب المحافظ تنفيذ موقف الازالات للتعديات على اراضي املاك الدولة بنطاق حي المقطم بحضور العميد احمد ابو بكر رئيس الحي والاجهزة التنفيذية، ووجهت بالمتابعة المستمرة لهذه المواقع التي تم ازالة المخالفات منها لضمان عدم عودة المخالفات مرة اخرى وغلق وتشميع للأنشطة المخالفة مع رفع الاشغالات.

وأكدت نائب المحافظ أن الدولة المصرية بكافة اجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على ازالة مختلف اشكال التعديات سواء على املاك الدولة او التابعة لجهات الولاية مع عدم التهاون مع اية حالة تعدي وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع عودة التعديات مرة اخرى .

وخلال الجولة استعرضت نائب المحافظ بحث سبل استغلال الاراضي الفضاء و الغير مستغلة و المستحدثة نتيجة انشاء المحاور المرورية الجديدة بنطاق حي المقطم بالتوازي مع اعمال التطوير التي تتم به حاليا ومنها محور المستشار عبد المجيد محمود.

واضافت إن الطريقة الأمثل لتطوير الأراضي غير المستغلة هو استعمالها ضمن مخطط متكامل يخدم بعضه البعض من خلال عرض اقتراحات مختلفة للاستخدامات لاختيار افضلها بهدف الوصول الى الهدف المنشود من حيث تحسين مستوى الخدمات.

وشددت على رؤوساء احياء المنطقة الجنوبية وكافة الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والاحياء بمتابعة ملف ازالة التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي أملاك الدولة والحفاظ على هيبه الدولة علي اراضيها والتصدى لكافة اشكال التعديات في المهد .

وتأتي هذه الزيارة لمتابعة كافة الاعمال التي وجهت بها سيادتها في زيارة سابقة والتي اكدت فيها على الحرص على رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة نفيسة والطرق المؤدية له نظرا لزيادة عدد زوار الميدان مع الاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصورة مستمرة مع رفع نواتج التقليم وزراعة أربع مثلثات والجزر الوسطى لإضافة المظهر الجمالي .

وهذا استكمالا للجولات الميدانية لمتابعة كافة مستجدات اعمال التطوير بنطاق مختلف احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والوقوف على اعمال التطوير اولا بأول لخروج الاعمال بالمظهر اللائق تماشيا مع سلسلة المشروعات القومية التنموية والخدمية الجارية به وذلك طبقا للتوجيهات الرئاسية والتي كان للمنطقة الجنوبية النصيب الاكبر منها .