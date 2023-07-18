مواعيد مباريات الزمالك في كأس الملك سلمان

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لخوض منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية أبطال العرب، والتي تنطلق نهاية الشهر الجاري بالممكلة العربية السعودية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان بجوار الاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديين.

ويفتتح الزمالك مشواره في دور مجموعات كأس الملك سلمان بمواجهة الاتحاد المنستيري يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري في السعودية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى السعودية يوم 24 يوليو الجاري استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية.

مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية:

الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي في السادسة من مساء يوم الجمعة 28 يوليو الجاري.

الزمالك والشباب السعودي في السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 31 يوليو الجاري.

الزمالك والنصر السعودي في السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل.

ويجرى الجهاز الطبى لفريق الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة، اختبارًا طبيًا لجميع اللاعبين المصابين فى الأبيض، وآخرهم سيد عبدالله نيمار الذى أصيب فى العضلة الخلفية خلال مواجهة فاركو.

وانتهت مباراة الزمالك وفاركو بالتعادل بهدفين لكل منهما فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 43 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.