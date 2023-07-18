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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمقر مسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر ، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وعدد من مسئولى الوزارة ومجموعة من طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية .
 

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قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية

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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات


وتضمنت الندوة محاضرات عن دور تكنولوجيا الذكاء الأصطناعى للتنمية المستدامة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى وأبعاد ومفاهيم الإنتماء والولاء بالمنظور الوطنى ، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأعمال الفنية لطلبة المدارس تبرز التنمية الشاملة فى شتى ربوع الوطن ودور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب .

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى أهمية تلك الندوات لتوعية الشباب والنشئ المصرى بحجم التحديات الحالية وما تبذله الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من جهود سعياً لتحقيق الريادة بكافة المجالات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .

وشملت الندوة تكريم عدد من أسر الشهداء ، والطلبة المتفوقين من مدارس التأسيس العسكرى ، وعدد من ذوى الهمم ، وأختتمت الندوة بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .
 

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